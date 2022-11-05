Призовые за участие в Лиге чемпионов состоят из нескольких частей. Еще до первого матча было известно о части суммы, которую получит Шахтер. Это было 36,1 миллионов евро.

Достойно внимания Шахтер вылетел в Лигу Европы: что ждет "горняков"

В сезоне 2022/2023 каждая команда за попадание в группу Лиги чемпионов получила по 15,64 миллиона евро. Это независимо от результатов матчей и всего остального – только за выход в групповую стадию турнира.

Еще одна часть призывных – это рейтинг команды за 10 лет выступлений в еврокубках. Все 32 команды Лиги чемпионов стоят в соответствии со своим рейтингом. Команда на последнем месте получает одну "долю" или "ставку" – 1,137 миллиона евро. Команда на 31 месте – две "доли". И так до первого места, на котором команда получит 32 таких "доли". В этом сезоне почти 36,4 миллионов евро заработал таким образом испанский Реал.

Шахтер в этом рейтинге находился на 14 месте, получил 20,466 миллиона евро.

Остальные суммы в призовых – это от успешности выступлений команды и заинтересованности в ее матчах. Да, за каждую ничью команда получает 930 тысяч евро. А за победу – 2,8 миллиона евро. Так что, когда Даниил Сикан не забил в пустые ворота в матче с Селтиком, то этот промах можно оценить в 1,87 миллиона евро.

Шахтер трижды сыграл вничью в группе и однажды победил. За свои выступления дополнительно получил 5,59 миллиона евро.

Еще одна важная составляющая доходов – это телевизионные права. Но это ощутимо в тех странах, где за футбол привыкли платить. SwissRamble указывает на то, что медиарынок Украины оказался самым маленьким. И Шахтер за свои матчи получит всего 500 тысяч евро. Например, ПСЖ получит 32,8 миллиона евро за телеправа.

Следовательно, в сумме Шахтер получил почти 42,2 миллиона евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов. Эта сумма меньше, чем руководство клуба хочет получить своего полузащитника Михаила Мудрика.

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Если бы команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, дополнительно получила бы еще 9,6 миллиона евро.