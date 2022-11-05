Дохід Динамо в цьому сезоні єврокубків складається з двох частин. Перша – за участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Там Динамо дійшло до плей-офф кваліфікації, де поступилося Бенфіці. За вихід у цей раунд команда отримала 5 мільйонів євро.

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Друга частина – за виступ в групі Ліги Європи. Там суми значно нижчі, аніж якби команда виступала в Лізі чемпіонів. Окрім того, киянам не вдалося продемонструвати хороший результат.

3,63 мільйона євро Динамо отримало саме за потрапляння до групи Ліги Європи. Для прикладу, якби Динамо вийшло в групу Ліги чемпіонів, то ця гарантована сума становила б 15,64 мільйона євро.

Ще одна сума – це майже 3,83 мільйона євро за рейтинг команди за останні 10 років в єврокубках. Ця сума вираховується наступним чином: усі учасники групового етапу формують рейтинг в залежності від успішності своїх виступав за попередні 10 років. Команда на останньому місці отримує одну "частку" або "ставку". Для Ліги Європи сума "частки" – 132 тисячі євро. Команда на передостанньому місці отримує дві такі частки – відповідно 264 тисячі євро.

Динамо в цьому рейтингу серед клубів опинилося на четвертому місці (вище лише Манчестер Юнайтед, Арсенал та Рома). Тому й отримало 29 таких "часток" – 3,828 мільйона євро.

А от за результати виступів в Лізі Європи в Динамо отримає не так і багато. Все через провальний виступ. Команда зуміла за шість матчів лише одного разу зіграти внічию. За цей результат клубна казна поповниться на 210 тисяч євро. Решта п'ять матчів Динамо програло, тож нічого за це не отримає.

Тож за виступи в Лізі Європи Динамо отримає щонайменше 7,668 мільйона євро. А разом з участю у кваліфікації Ліги чемпіонів за виступи в єврокубках Динамо заробило 12,668 мільйона євро.

Варто відзначити що сюди не включена сума за телеправа. Зазвичай її визначають та виплачують за підсумками сезону. Однак у випадку Ліги Європи, вона буде не такою і значною.