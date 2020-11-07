Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" 8 ноября сойдутся в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги. Анонс "украинского классического" читайте в материале Спорт 24.

Динамо – Шахтер: главное

Что: 9 тур чемпионата Украины;

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: 8 ноября, в 17:00;

Арбитр: Екатерина Монзуль;

Где смотреть: телеканал "2+2", онлайн-трансляция Спорт 24, FootballHub, ютуб-канал "Динамо".

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Перед игрой

Оба украинских гранда неудачно выступили в Лиге чемпионов, пишет 24 канал. "Шахтер" во вторник, 3-го ноября, потерпел самое разгромное домашнее поражение.

Донецкий клуб был бит немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.

До сих пор без побед в Лиге чемпионов и "Динамо". Столичный клуб 4-го ноября был протестирован каталонской "Барселоной" в Испании. "Динамо" проиграло 2:1.

Киевляне могли как проиграть с разгромным результатом, так и вырвать ничью. Впрочем, 2:1 – закономерный результат.

Ситуация на чемпионате

После 8 туров "Динамо" удерживает лидерство в турнирной таблице. "Бело-синие" выиграли шесть матчей и поделили очки с "Десной" и "Зарей".

"Шахтер" проигрывает "Динамо" четыре очка, поэтому даже победа в игре с киевлянами не позволит "горнякам" выйти на первое место.

"Шахтер" на старте сезона потерял слишком много очков, если сравнивать выступление дончан в предыдущих сезонах. "Шахтер" не добрал аж 8 очков.

Очная встреча

Для "Динамо" и "Шахтера" это уже вторая встреча в сезоне-2020/2021. Впервые команды встретились в матче за Суперкубок Украины, который выиграло "Динамо".

Киевляне победили дончан со счетом 3:1. В первом тайме столичный клуб потряс соперника двумя голами, после чего закрылся в своей штрафной.

"Шахтер" сумел отыграть один гол, но под занавес матча "Динамо" забило третий гол и решило судьбу игры.

Шахтер – Динамо видеообзор матча за Суперкубок Украины

Впервые наставник киевлян Мирча Луческу победил "Шахтер" – свой бывший клуб, в котором провел 12 лет. Это будет первая встреча Луческу с "Шахтером" на чемпионате Украины.

Кадровая проблема

У "Динамо" огромные проблемы с составом. Точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич, дисквалифицированный до декабря 2020 года Артем Беседин.

Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуелунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко.

В отличие от "Динамо", коронавирус практически оставил "Шахтер". Донецкий клуб пока разбирается с последствиями, ведь многие ведущие футболисты потеряли тонус.

С "Динамо" не сыграют травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили и Максим Малышев.

Прогноз

Несмотря на то, что "Динамо" лидер сезона и хозяин поля, букмекеры считают фаворитом матча именно "Шахтер".

Победу "горняков" в Marathonbet оценили коэффициентом 2,13. Если же "Динамо" все-таки победит и оторвется от "Шахтера" на 7 очков – коэффициент 3,08.

Учитывая кадровые проблемы "Динамо", столичный клуб может устроить и ничья. Коэффициент на ничью в матче "Динамо" – "Шахтер" – 3,62.