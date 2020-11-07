Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" 8 листопада зійдуться у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги. Анонс "українського класичного" читайте у матеріалі Спорт 24.

Динамо – Шахтар: головне

Що: 9 тур чемпіонату України;

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: 8 листопада, о 17:00;

Арбітр: Катерина Монзуль;

Де дивитися: телеканал "2+2", онлайн-трансляція Спорт 24, FootballHub, ютуб-канал "Динамо".

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Перед грою

Обидва українські гранди невдало виступили у Лізі чемпіонів, пише 24 канал. "Шахтар" у вівторок, 3-го листопада, зазнав найбільш розгромної домашньої поразки.

Донецький клуб був битий німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.

Досі без перемог у Лізі чемпіонів і "Динамо". Столичний клуб 4-го листопада був протестований каталонською "Барселоною" в Іспанії. "Динамо" програло 2:1.

Кияни могли як програти з розгромним результатом, так і вирвати нічию. Втім, 2:1 – закономірний результат.

Ситуація у чемпіонаті

Після 8 турів "Динамо" утримує лідерство у турнірній таблиці. "Біло-сині" виграли шість матчів та поділили очки із "Десною" та "Зорею".

"Шахтар" програє "Динамо" чотири очки, тому навіть перемога у грі з киянами не дозволить "гірникам" вийти на перше місце.

"Шахтар" на старті сезону втратив надто багато очок, якщо порівнювати виступ донеччан у попередніх сезонах. "Шахтар" не добрав аж 8 очок.

Очна зустріч

Для "Динамо" та "Шахтаря" це вже друга зустріч у сезоні-2020/2021. Вперше команди зустрілися у матчі за Суперкубок України, який виграло "Динамо".

Кияни перемогли донеччан з рахунком 3:1. У першому таймі столичний клуб приголомшив суперника двома голами, після чого закрився у своєму штрафному.

"Шахтар" зумів відіграти один гол, але під завісу матчу "Динамо" забило третій гол та вирішило долю гри.

Шахтар – Динамо відеоогляд матчу за Суперкубок України

Вперше наставник киян Мірча Луческу переміг "Шахтар" – свій колишній клуб, у якому провів 12 років. Це буде перша зустріч Луческу з "Шахтарем" у чемпіонаті України.

Кадрова проблема

У "Динамо" величезні проблеми зі складом. Точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич, дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін.

Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко.

На відміну від "Динамо", коронавірус практично полишив "Шахтар". Донецький клуб наразі розбирається з наслідками, адже багато провідних футболістів втратили тонус.

З "Динамо" не зіграють травмовані Євген Коноплянка, Ісмаїлі та Максим Малишев.

Прогноз

Попри те, що "Динамо" лідер сезону та господар поля, букмекери вважають фаворитом матчу саме "Шахтар".

Перемогу "гірників" у Marathonbet оцінили коефіцієнтом 2,13. Якщо ж "Динамо" таки переможе та відірветься від "Шахтаря" на 7 очок – коефіцієнт 3,08.

Враховуючи кадрові проблеми "Динамо", столичний клуб може влаштувати й нічия. Коефіцієнт на нічию в матчі "Динамо" – "Шахтар" – 3,62.