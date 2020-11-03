"Динамо" – "Шахтер": топ-матч УПЛ рассудит Монзуль
Киевское "Динамо" уже в воскресенье, 8-го ноября, примет донецкий "Шахтер" в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Комитеты Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначили арбитров на этот поединок.
Главным арбитром матча "Динамо" – "Шахтер" будет Екатерина Монзуль. Об этом информирует сайт УАФ.
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В поле Екатерине Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.
На поединке между "Динамо" и "Шахтером" будет работать система видеоповторов VAR.
Арбитром VAR будет Николай Балакин. Его ассистент – Владимир Высоцкий.
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Поединок состоится 8-го ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", который от сезона-2020/2021 "Динамо" и "Шахтер" делят.
Для команд это вторая встреча в сезоне. Первая встреча состоялась в Суперкубке Украины и завершилась победой "Динамо".
К поединку "Динамо" подходит лидером чемпионата. "Шахтер" проигрывает киевлянам 4 очка.
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