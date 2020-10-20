Киевское "Динамо" во вторник, 20 октября, играет матч Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало матча в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Для "Динамо" это первое участие в групповом этапе Лиги чемпионов за четыре года. Предыдущие разы киевский клуб не мог преодолеть сито квалификации.

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Во время жеребьевки "Динамо" попало в группу G, где соперником киевлян стали испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош". Именно матч "Динамо" – "Ювентус" в Киеве во вторник, 20 октября, откроет новый сезон Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:55.

Фаворитом в этом матче является "Ювентус" – букмекеры выставили коэффициент 1,93 на победу итальянской команды. Хотя за "Ювентус" не сыграет их главная звезда – Криштиану Роналду не прибыл в Киев из-за положительного теста на коронавирус.