Киевское "Динамо" 20-го октября стартует на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевляне встретятся с чемпионом Италии – "Ювентусом". Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов – читайте в материале Спорт 24.

Матч первого тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча с НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 19:50. Сама игра стартует в 19:55, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

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Перед началом матча в 19:00 на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч киевского клуба.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов с публикацией видео голов проведет Спорт 24.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы просмотреть матч "Динамо" – "Ювентус" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

История встреч

"Динамо" и "Ювентус" четыре раза встречались в Лиге чемпионов. В 1998 году матч в Турине завершился ничьей. В Киеве итальянцы победили 4:1.

Во второй раз команды сошлись в Лиге чемпионов в 2002 году: тогда "Ювентус" разгромил "Динамо" дома 5:0, а в Турине удовлетворился победой 2:1.