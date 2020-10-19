Київське "Динамо" 20-го жовтня стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Кияни зустрінуться з чемпіоном Італії – "Ювентусом". Де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Матч першого туру Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу з НСК "Олімпійський" у Києві розпочнеться о 19:50. Сама гра стартує о 19:55, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

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Перед початком матчу о 19:00 на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч київського клубу.