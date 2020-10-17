В субботу, 17 августа, во Львове "Рух" принимал "Динамо". Хозяева не сумели дать достойный бой сопернику, уступив со счетом 0:2.

Рух – Динамо 0:2

Голы: де Пена, 30, Родригес, 90+1

Для "Динамо" это был первый матч в УПЛ, который команда провела за пределами Киева. Этот матч киевляне тоже пытались перенести в столицу, чтобы иметь больше времени для подготовки к Лиге чемпионов. Но руководство "Руха" отказалось.

На этот матч "Рух" продавал билеты. Но за день до матча стало известно, что игра пройдет без болельщиков на трибунах из-за усиления карантина.

Перед игрой была информация, что фанаты "Динамо" будут пытаться сорвать проведение матча, выбежав на поле на 14-й минуте встречи. На стадион им попасть не удалось. Поэтому свой протест они провели под "Ареной Львов".

Несмотря на то, что впереди у "Динамо" тяжелый матч в Лиге чемпионов (против "Ювентуса" во вторник, 20 октября), на эту игру Мирча Луческу выставил основной состав. За исключением Вербича, который начал игру в запасе. Как и Родригес. Зато к старту вернулся Попов.

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"Динамо" полностью контролировало матч. Хотя "Рух" пытался надежно сыграть в обороне, поэтому моментов было мало. Только на 17-й минуте была создана первая возможность, чтобы открыть счет в этом матче – Супряга подхватил мяч в штрафной, прошел соперника и с острого угла пробивал – Бандура руками отбил на угловой.

Впоследствии головой после подачи пробивал Попов – выше ворот. А дальний удар Караваева отразил Бандура.

Но еще в первом тайме "Динамо" вышло вперед. Цыганков сумел перехватить мяч почти на краю поля. Обработав его, сделал заброс в зону перед штрафной площадкой. Именно туда, куда набегал де Пена. Удар в касание – и на этот раз Бандура не спас.

На все это "Рух" ответил лишь одним ударом по воротам Бущана. Его нанес Ростислав Русин. Поэтому второй тайм львовская команда начала сразу с тройной замены.

Но на игру это мало повлияло. Киевляне имели лучшие моменты, хотя и реализовать их не смогли. Особенно после удара Буяльского, когда Бандура таки отбил мяч.

Концовка матча оказалась довольно нервной. На поле вышли Родригес и Кендзера. И именно они организовали второй гол уже в компенсированное арбитром время – после прострела защитника мяч отлетел к нападающему, и он таки пробил мимо Бандуры.

Видеообзор матча Рух – Динамо

"Динамо" побеждает и остается на первом месте в турнирной таблице. Команда теперь будет готовиться к матчу Лиги чемпионов.

"Рух" же и в дальнейшем среди аутсайдеров УПЛ.