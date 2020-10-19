У вівторок, 20 жовтня, київське "Динамо" зіграє перший матч групового етапу Ліги чемпонів проти "Ювентуса" у Києві. Про найголовніше перед матчем – читайте на Спорт24.

Динамо – Ювентус: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 20 жовтня, о 19:55;

Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 1".

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Повернення "Динамо" в Лігу чемпіонів

"Динамо" нарешті повернулося в Лігу Чемпіонів повноцінно. У кваліфікації столичний клуб грав регулярно, кожного літа – і весь час вилітав від першого ж опонента. Для того, щоб переломити тенденцію, Суркіс зважився на таке резонансне крок, як запрошення Мірчі Луческу. Звичайно ж, румун зіткнувся спочатку з уболівальниками "біло-синіх" – а як тут могли прийняти тренера, що зробив великим ворога, донецький "Шахтар"?

Але Луческу вибрав найвірніший шлях для того, щоб змінювати це ставлення: він дає результат. Якщо перемога в Суперкубку, нехай і над "гірниками", сприймали спокійно – таке і Хацкевичу вдавалося, – то в Лізі чемпіонів вперше за останні роки вийшло дістатися до основного раунду.

На шляху в головний турнір найкращих команд Європи кияни пройшли "АЗ Алкмаар" (2:0) і "Гент" (5:1 за сумою двох матчів).

Як справи у "Ювентуса"?

"Ювентус" представлення не потребує, один з найсильніших клубів світу, який виграв, на секундочку 9 останніх чемпіонатів поспіль. Рекорд між іншим італійського футболу, який років 100 ніхто не перевершить.

А ось старт нинішньої першості у "Юве" не задався, після 4-х турів в активі всього одна перемога і 3 матчі зіграно внічию. Щоправда в суперниках були вже і "Наполі", і "Рома". Плюс крім травм ще коронавірус втрутився і зараз з півдесятка основних виконавців команди не грають.

Статистика

"Динамо" виграло 6 з 7 останніх матчів;

"Ювентус" виграв 3 з 4 останніх очних матчів;

"Юве" не вигравав протягом шести виїзних матчів поспіль;

Останній особистий поєдинок завершився перемогою "Ювентуса" (2:1).

Прогноз букмекерів

Аналітики Marathonbet вважають, що чемпіона Італії чекає важка гра, але саме гості будуть фаворитами.

На перемогу "Динамо" коефіцієнт становить 4,3, на нічийний результат – 3,55, а на виїзну перемогу "Ювентуса" – 1,91.

На те, що кияни не програють, можна поставити з коефіцієнтом 1,95, а на нічию або перемогу італійців – 1,25.