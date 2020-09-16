Суперником "Динамо" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів стане бельгійський "Гент". Цього разу команди проведуть два матчі один проти одного.

Згідно з жеребом, перший матч у цій парі відбудеться в Бельгії 22 вересня. Матч-відповідь команди проведуть в Києві 29 вересня.

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Переможець протистояння потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів.

Як "Динамо" та "Гент" вийшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Обидві команди в кваліфікації Ліги чемпіонів йдуть так званим шляхом "представників ліг". Вони стартували з третього кваліфікаційного раунду. І потрапили до сіяних команд, тому не могли зіграти один проти одного на цій стадії турніру.

Зважаючи, що жеребкування наступного раунду (плей-офф кваліфікації) відбулося ще до того, як були зіграні матчі попереднього раунду, а українські та російські клуби розводять при жеребкуванні, то єдиним можливим суперником "Динамо" випадав переможець пари "Гент" – "Рапід". Однак для цього і самим киянам треба було обіграти нідерландський "АЗ Алкмаар".