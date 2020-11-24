"Динамо" 24-го ноября попытается одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Однако соперником киевлян на НСК "Олимпийский" будет грозная "Барселона". Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Спорт 24.

"Динамо" и "Барселона" встретятся в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщал 24 канал, 4 ноября поединок на поле каталонцев завершился победой "Барселоны" (2:1).

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Перед встречей в Киеве "Барселона" единолично лидирует в группе G: подопечные Рональда Кумана за три тура набрали 9 очков. На три балла отстает "Ювентус".

А "Динамо" и венгерский "Ференцварош" имеют по одному пункту, так как 28 октября расписали ничью.

Оба коллектива столкнулась с серьезными кадровыми потерями. В Киеве за "Барселону" не сыграют Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ансуи Фати, Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг.

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В "Динамо" не сыграют лидеры команды – Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. Они только в понедельник начали беговую работу, поэтому Мирча Луческу рассчитывает на футболистов, которые сыграли против "Ингульца" 21 ноября.

Динамо – Барселона: текстовая онлайн-трансляция матча