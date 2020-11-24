"Динамо" 24-го листопада спробує здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Однак суперником киян на НСК "Олімпійський" буде грізна "Барселона". Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе Спорт 24.

"Динамо" і "Барселона" зустрінуться у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Як повідомляв 24 канал, 4 листопада поєдинок на полі каталонців завершився звитягою "Барселони" (2:1).

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Перед зустріччю у Києві "Барселона" одноосібно лідирує у групі G: підопічні Рональда Кумана за три тури набрали 9 очок. На три бали відстає "Ювентус".

Натомість "Динамо" та угорський "Ференцварош" мають по одному пункту, адже 28 жовтня розписали нічию.

Обидва колективи зіткнулася із серйозними кадровими втратами. У Києві за "Барселону" не зіграють Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто, Ансу Фаті, Ліонель Мессі та Френкі Де Йонг.

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У "Динамо" не зіграють лідери команди – Сергій Сидорчук та Віктор Циганков. Вони лише в понеділок розпочали бігову роботу, тому Мірча Луческу розраховує на футболістів, які зіграли проти "Інгульця" 21 листопада.

Динамо – Барселона: текстова онлайн-трансляція матчу