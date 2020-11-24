Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны" матч Лиги чемпионов. Обо всем самом важном, что стоит знать об этой игре – в материале Спорт24.

Динамо – Барселона: главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: вторник, 24 ноября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, Megogo

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Перед матчем

На "Динамо" ожидает тяжелое испытание – домашняя игра против лидера группы. Испанская "Барселона" хоть и находится внутри турнирной таблицы внутреннего чемпионата, на евроарене показывает высокий уровень.

Хотя первый матч между этими командами оставил неоднозначное решение. "Барселона" победила 2:1. А за игрой "Динамо" претендовало и на ничью.

Но здесь стоит отметить уверенную игру в воротах юного дебютанта Руслана Нещерета, который совершил с десяток сейвов. Без его игры, счет в матче мог быть просто разгромный.

Отсутствие Месси и других лидеров

Ключевым фактором в этой игре может стать отсутствие ряда лидеров команды. Из-за повреждения матч пропустят Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Ансу Фати.

Не полетели в Киев и Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг. Их отсутствие главный тренер "Динамо" Рональд Куман объяснил желанием дать отдохнуть игрокам.

Поэтому можно ожидать, что Куману придется прибегнуть к ротации. А это шанс на положительный результат для "Динамо". Ведь проблемы будут в центре защиты (они были и в первом матче между командами).

Проблемы "Динамо"

Но и у "Динамо" тоже есть ключевые потери. Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков только в понедельник начали беговую работу, получив отрицательный тест на коронавирус. Так что во вторник они вряд ли сыграют.

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Ключевой матч для "Динамо"

Киевлянам надо набирать очки. Вряд ли у "Динамо" будет шанс побороться за второе место в группе с "Ювентусом" (учитывая выезд в Турин). Но третье место надо удержать. И не стоит это откладывать вплоть до очной встречи с "Ференцварошем". Лучше к этому матчу подойти, имея больше очков в запасе. И игра против ослабленной "Барселоны" дома подходит для этого едва ли не лучше всего.

Прогноз букмекеров

Отсутствие лидеров Месси не делает "Динамо" фаворитом этой встречи. Букмекеры и в дальнейшем склоняются к тому, что испанская команда одержит победу. В Marathonbet коэффициент на победу "блаугранас" – 1,69. На победу "Динамо" – аж 5,00. Ничья в матче – 4,30.

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Что касается количества голов, то их тоже ожидают немало. ТБ 2,5 в матче оценен коэффициентом 1,70. А на гол "Барселоны" в этом матче принимаются ставки с коэффициентом 1,121. Для примера, гол "Динамо" оценен в 1,47. А на то, что киевляне не забьют – 2,68.

В отсутствие Месси, главную задачу забить гол эксперты возлагают на Гризманна и Дембеле – по 2,30 на гол каждого из них.

Среди игроков "Динамо" лучший шанс забить – у Супряги – 3,70.