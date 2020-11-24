Киевское "Динамо" 24-го ноября примет каталонскую "Барселону" в рамках 4 тура Лиги чемпионов. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу несколько удивил стартовым составом. Румын впервые за долгое время не доверил место в составе Владиславу Супряге. Об этом сообщает 24 канал.

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На острие атаки "Динамо" сыграет Беньямин Вербич. Также второй раз подряд в основном составе "бело-синих" выйдет Денис Гармаш.

"Барселона" столкнулась с серьезными кадровыми потерями, ведь в Киеве не сыграют Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ансу Фати, Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг.

Поэтому Рональду Куману пришлось придумывать, кого выпустить в стартовом составе. В итоге из опытных игроков он выбрал только тер Штеген, Коутинью и Пьянич.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Гармаш, Буяльский, Де Пена, Вербич

Барселона: Тер Штеген, Гост, Аленья, Лангле, Педри, Тринкау, Жуниор, Мингуеза, Пьянич, Брайтвайте, Коутинью,

Поединок "Динамо" – "Барселона" начнется на НСК "Олимпийский" в Киеве в 22:00.