"Заявитесь еще на чемпионат России": Динамо и Шахтер отреагировали на видео игроков Барселоны

Украинские гранды не остались в стороне от скандальной ситуации. Клубы порекомендовали каталонцам интересное развитие событий.

Динамо и Шахтер отреагировали на скандальное видео игроков Барселоны, в котором они обратились к россиянам. Клубы хотят "поставить на место" каталонцев.

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Возмущению нет предела

Украинские гранды агрессивно и справедливо отреагировали на поведение футболистов каталонского клуба. Динамо и Шахтер, являющиеся самыми известными украинскими клубами и главными представителями Украины на международной футбольной арене, не могли умолчать в данной ситуации. Динамо оказалось довольно малословным, однако короткий текст киевлян осветил нужный посыл.

Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России,

– говорится в инстаграмме Динамо Киев.

Донецкий коллектив также выразил свое мнение. "Горняки" провели каталонцам очень на нынешнее время актуальную параллель, подчеркнув абсурдность слов игроков Барселоны.

Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки Барселоны записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города. Ни ни одна победа, ни сотни тысяч проданных футболок не стоят человеческой жизни,

– говорится в инстаграмме Шахтера.

Также донецкий клуб продемонстрировал игрокам Барселоны фото украинских героев, воюющих против России, так радостно улыбавшихся каталонцам. "Горняки" обратились к звездному футболисту "сине-гранатовых" Роберту Левандовскому, как к капитану сборной Польши, чтобы тот не молчал. Однако форвард уже успел отреагировать на инцидент, не поддержав футболистов своего клуба.

На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и находятся на лечении в Барселоне. Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, понимаете масштабы трагедии и абсурдность такого поступка,

– говорится в инстаграмме Шахтера.

Украинские военные / инстаграмм Шахтера

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