Динамо та Шахтар відреагували на скандальне відео гравців Барселони, в якому вони звернулись до росіян. Клуби хочуть "поставити на місце" каталонців.

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Обуренню немає меж

Українські гранди агресивно та справедливо відреагували на поведінку футболістів каталонського клубу. Динамо та Шахтар, які є найвідомішими українськими клубами та головними представниками України на міжнародній футбольній арені, не могли змовчати в даній ситуації. Динамо виявилось досить малослівним, проте короткий текст киян висвітлив весь потрібний посил.

Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК Барселона переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті Росії,

– йдеться у інстаграмі Динамо Київ.

Донецький колектив також висловив свою думку. "Гірники" провели каталонцям дуже на нинішній час актуальну паралель, підкресливши абсурдність слів гравців Барселони.

Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці Барселони записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. Ні жодна перемога, ні сотні тисяч проданих футболок не вартують людського життя,

– йдеться у інстаграмі Шахтаря.

Також донецький клуб продемонстрував гравцям Барселони фото українських героїв, які воюють проти Росії, які так радо усміхалися каталонці. "Гірники" звернулися до зіркового футболіста "синьо-гранатових" Роберта Левандовського, як до капітана збірної Польщі, аби той не мовчав. Проте форвард вже встиг відреагувати на інцидент, не підтримавши футболістів свого клубу.

На знімках – двоє воїнів України Віталій Шумей та Богдан Куш, які зазнали важких поранень унаслідок російської агресії й наразі перебувають на лікуванні в Барселоні. Чи вважаєте ви цю ситуацію нормою, Роберте Левандовський? Ви як капітан збірної Польщі, країни, що дуже допомагає Україні, маєте розуміти масштаби трагедії та абсурдність такого вчинку,

– йдеться у інстаграмі Шахтаря.

Українські військові / інстаграм Шахтаря

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