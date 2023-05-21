Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал информацию о возможных переменах на тренерском мостике донецкого коллектива. У "горняков" все под контролем.

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Без лишней шумихи

Бывший футболист Шахтера рассказал, что соперники пытаются каким-либо образом нанести вред донецкому клубу. Загрязнение инфопространства ложными новостями как раз и является одной из разновидностей шантажа команды. Пока "горнякам" нужно не реагировать на подобные новости, поскольку на носу решающие матчи сезона, которые и уделят будущему чемпиону Украины.

Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами. Но сделать это не удастся. У нас есть главный тренер Игорь Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимания, уверены в своих силах и вместе двигаемся дальше к предстоящим победам,

– сказал Дарио Срна.

Напомним, ранее появилась информация, что Патрик Ван Лаувен может заменить Игоря Йовичевича на тренерском кресле донецкого Шахтера. Все вроде бы потому, что хорватский наставник не поразил президента "кротов" Рената Ахметова, поэтому тот и потребовал перемен. А вот Ван Лаувен в свою очередь уже достиг немалых высот со Звездой. Команда впервые в истории смогла набрать 31 балл в УПЛ и претендует на чемпионство Украины и Лигу чемпионов.