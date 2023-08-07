Динамо и Днепр-1 узнали потенциальных соперников в "финале" плей-офф в Лигу конференций. Перед этим командам предстоит еще один раунд, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Не менее зрелищные соревнования: украинцы узнали соперников в квалификациях в ЛЕ и ЛК

Все в их руках и ногах

Украинские коллективы могут смело смотреть в будущее. Динамо и Днепр-1 узнали имена клубов, которым они могут противостоять на финальной стадии квалификации в Лигу конференций. Чтобы киевляне попали на данный этап, им нужно преодолеть греческий Арис в третьем отборочном раунде в ЛК, только тогда они смогут двигаться дальше по квалификационной дорожке.

Днепр-1 в свою очередь отправился в третий отборочный этап в Лигу Европы, после вылета от Панатинаикоса по отбору в Лигу чемпионов (5:3 по итогам двух матчей). "Спортклубовцев" ждет Славия Прага. Только в случае поражения днепровского клуба они снизятся до отбора Лиги конференций. Также стоит отметить, что выбывание из ЛЧ – это не единственная печальная новость для Днепра-1, поскольку коллектив покинул уже успевший лидер команды Артем Довбик играть дебютный матч за Жирону.

Приятным бонусом для украинских коллективов стало то, что оба будут сеяными, то есть смогут избежать встречи с маститыми соперниками в финальном раунде квалификации в Лигу конференций. Такими как Лилль, Айнтрахт Франкфурт, Астон Вилла и другие. Представители Украины могут встретиться с победителем дуэтов.

Потенциальные соперники Динамо в "финале" плей-офф в ЛК

Дела (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр)

Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан)

Б-36 Торсгавн (Фарерские острова) – Риека (Хорватия)

Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Северная Ирландия)

Потенциальные соперники Днепра-1 в "финале" плей-офф в ЛК

Лех (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)

Арока (Португалия) – Бранн (Норвегия)

Адана Демирспор (Турция) – Осиек (Хорватия)

Хиберниан (Шотландия) – Люцерн (Швейцария)

Напомним, что жеребьевка 4-го квалификационного раунда в Лигу конференций состоится 7 августа в 15:00. Коллективы отыграют поединки третьего отборочного этапа в ЛК и ЛЕ 10-го и 17-го августа. Именно этими числами датированы встречи Динамо с Арисом и Днепра-1 со Славией.