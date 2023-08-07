Первая часть встречи прошла без голов. За то во втором тайме их было три. Нули на табло на 51-й минуте размочил Цыганкова и вывел Жирону вперед – 1:0, сообщает 24 Канал.

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"Сухой", но победный дебют Довбика

Виктор пробыл на поле еще 14 минут и отправился на заслуженный отдых. После замены украинца Жирона забила во второй раз. Автором гола стал Стуани, удвоивший преимущество над Лацио 2:0.

После чего на 73-й минуте болельщики Жироны увидели выход Артема Довбика, трансфер которого официально объявили в день матча. Украинский форвард сразу же дебютировал за новый коллектив. Артем сменил в составе хозяев Мартинеса.

Через 4 минуты после выхода на поле Довбика Кастельянос, в летнее межсезонье покинувший Жирону, отквитал один гол для "орлов" – 2:1.

Довбик с ходу не сумел отличиться результативными действиями. Но это не помешало Жироне победить 2:1 и сохранить символический домашний трофей Коста Брава.

Напомним! Довбик подписал с Жироной 5-летний контракт до конца июня 2028 года.

Свой первый официальный поединок из "красно-белых" Довбык может провести уже 12 августа, когда команда Мичела сыграет против Реал Сосьедад.