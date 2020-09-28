Киевское "Динамо" во вторник, 29 сентября, сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперник – бельгийский "Гент". Киевлянам осталось сделать последний шаг к попаданию в группу Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы киевлян в этой игре.

После первого матча в Бельгии в "Динамо" прекрасные шансы попасть в группу Лиги чемпионов. Последний раз киевляне там играли еще в сезоне 2016/17, когда попали туда напрямую как чемпионы страны. В последующие разы "Динамо" не могло преодолеть квалификационный раунд. И вот в сезоне 2020/21 шанс таки пройти через сито квалификации появился.

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Способствовало этому и изменение в организации квалификации, когда противостояния третьего квалификационного раунда состояли из одного матча. "Динамо" предстоит играть дома против нидерландского "АЗ Алкмар". Команда оказалась хоть и довольно мощной (едва не стали чемпионами страны, если бы сезон не закончили досрочно в Нидерландах), но долгое отсутствие игровой практики сказалось. "Динамо" выиграло и вышло в плей-офф квалификации.

Уже здесь на команду ожидал бельгийский "Гент". А с ним и трое украинцев в составе соперника – Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус. Последние двое играли за "Динамо" в свое время. И все трое приложились в определенной степени к тому, что "Динамо" победило в первом матче в Бельгии. Яремчук получил травму и покинул поле досрочно. Досрочно покинул поле и Безус. Но из-за удаления. А от у Пластуна был рикошет, когда "Динамо" забило второй гол. И при первом голе защитник "оставил в игре" Супрягу, который и отличился.

Теперь 29 сентября на НСК "Олимпийский" и определится, кто из этой пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Учитывая, что "Динамо" победило в первом матче, именно их букмекеры считают главным фаворитом перед матчем. Ведь киевлян устроит и ничья. И даже минимальное поражение 0:1 (но о таком развитии событий не хотелось бы думать). Букмекеры с Marathonbet на проход "Динамо" в группу Лиги чемпионов принимают с коэффициентом 1,129. Шансы "Гента" не выглядят безнадежными, но оценены аж в 6,00.

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Что касается самого хода матча, то победа "Динамо" представляется вполне вероятной – 1,96 на то, что столичная команда будет победителем в этом матче. Коэффициент на победу "Гента" почти вдвое выше – 3,84. Ничья в матче – 3,58.

В первом матче команды на двоих забили три гола. В матче в Киеве эксперты прогнозируют примерно такой же голевой итог – ставка на "тотал матча больше 2,5" всего 2,0. А "тотал матча меньше 2,5" – 1,9.

При этом букмекеры считают, что первый гол в матче будет забит еще в первом тайме (1,39 на такое развитие событий и 3,95 на то, что первый гол забьют во втором тайме). Однако что касается количества голов, то во втором тайме их может быть больше – 2,11 на то, что во втором тайме будет больше голов против 3,08 на то, что в первой 45-минутке отметятся большее количество раз.

Касаемо автора гола, то букмекеры считают, что больше всего шансов отличиться у Владислава Супряги и Виктора Цыганкова – по 2,85 на их гол. В Беньямина Вербича 2,96, а Жерсона Родригеса коэффициент 3,3. Гол Карлоса де Пены – 3,6.