Київське "Динамо" у вівторок, 29 вересня, зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперник – бельгійський "Гент". Киянам залишилося зробити останній крок до потрапляння в групу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси киян в цій грі.

Після першого матчу в Бельгії у "Динамо" прекрасні шанси потрапити в групу Ліги чемпіонів. Востаннє кияни там грали ще у сезоні 2016/17, коли потрапили туди напряму як чемпіони країни. В наступні рази "Динамо" не могло подолати кваліфікаційний раунд. І от в сезоні 2020/21 шанс таки пройти через сито кваліфікації з'явився.

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Сприяло цього і зміна в організації кваліфікації, коли протистояння третього кваліфікаційного раунду складалися з одного матчу. "Динамо" випало грати вдома проти нідерландського "АЗ Алкмаар". Команда виявилася хоч і доволі потужною (мало не стали чемпіонами країни, якби сезон не закінчили достроково в Нідерландах). Але довга відсутність ігрової практики далася взнаки. "Динамо" виграло і вийшло у плей-офф кваліфікації.

Вже тут на команду очікував бельгійський "Гент". А з ним і троє українців у складі суперника – Ігор Пластун, Роман Яремчук та Роман Безус. Останні двоє грали за "Динамо" свого часу. І всі троє приклалися в певній мірі до того, що "Динамо" перемогло в першому матчі в Бельгії. Яремчук отримав травму та покинув поле достроково. Достроково покинув поле і Безус. Але через вилучення. А від Пластуна був рикошет, коли "Динамо" забило другий гол. Та й при першому голі захисник "залишив у грі" Супрягу, який і відзначився.

Тепер 29 вересня на НСК "Олімпійський" і визначиться, хто з цієї пари вийде до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зважаючи, що "Динамо" перемогло у першому матчі, саме їх букмекери вважають головним фаворитом перед матчем. Адже киян влаштує і нічия. І навіть мінімальна поразка 0:1 (але про такий розвиток подій не хотілося б думати). Букмекери з Marathonbet на прохід "Динамо" у групу Ліги чемпіонів приймають з коефіцієнтом 1,129. Шанси "Гента" не виглядають безнадійними, але оцінені аж в 6,00.

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Щодо самого перебігу матчу, то перемога "Динамо" видається цілком ймовірною – 1,96 на те, що столична команда буде переможцем в цьому матчі. Коефіцієнт на перемогу "Гента" майже вдвічі вищий – 3,84. Нічия у матчі – 3,58.

У першому матчі команди на двох забили три голи. У матчі в Києві експерти прогнозують приблизно такий самий гольовий підсумок – ставка на "тотал матчу більше 2,5" лише 2,0. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 1,9.

При цьому букмекери вважають, що перший гол у матчі буде забито ще у першому таймі (1,39 на такий розвиток подій та 3,95 на те, що перший гол заб'ють у другому таймі). Однак щодо кількості голів, то в другому таймі їх може бути більше – 2,11 на те, що у другому таймі буде більше голів проти 3,08 на те, що у першій 45-хвилині відзначаться більшу кількість разів.

Щодо автора голу, то букмекери вважають, що найбільше шансів відзначитися у Владислава Супряги та Віктора Циганкова – по 2,85 на їх гол. В Беньяміна Вербіча 2,96, а Жерсона Родрігеса коефіцієнт 3,3. Гол Карлоса Де Пени – 3,6.