Київське "Динамо" 29-го вересня проведе відповідальний матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" у матчі-відповіді зустрінуться з бельгійським "Гентом". Анонс вирішального матчу "Динамо" у Лізі чемпіонів читайте у матеріалі Спорт 24.

Динамо – Гент: анонс

Що: плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: 22:00

Де дивитися: Телеканал "Футбол 1"

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Минулі зустрічі

До 23-го вересня шляхи клубів на єврокубковій арені перетиналися лише одного разу, пише 24 канал.

"Динамо" впевнено перемогло "Гент" у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11. На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського кияни виграли 3:0, а потім розвинули успіх в Бельгії – 3:1.

У першій грі перемогу "Динамо" забезпечили голи Ярмоленка, Шевченка та Зозулі. У повторній грі "Динамо" виграло завдяки м'ячам Гармаша, Мілевського та Гусєва. За "Гент" відзначився Кулібалі.

З тих протистоянь у складі "Динамо" залишився тільки голкіпер Денис Бойко.



"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал

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Кадрова ситуація

У "Динамо" надалі серйозні проблеми з лінією оборони. Травмований Микита Бурда, Денис Попов пропускав матчі через ангіну. Не зіграє через пошкодження Олександр Тимчик.

Втім, від травми відновився Артем Шабанов, проте він не зіграв у попередніх матчах.

У "Гента" матч пропустять два ключові футболісти: Роман Яремчук зазнав травми у попередній грі з "Динамо", а Роман Безус відбуватиме дискваліфікацію.

Під питанням участь основного хавбека Свена Кумса. Через травму ахіллового сухожилля не зіграє Чакветадзе.

Попередні матчі

Обидві команди провели матчі у рамках національних першостей. "Динамо" у Києві зустрілося з "Минаєм".

Наставник киян Мірча Луческу провів ротацію, давши відпочити провідним футболістом. У підсумку "Динамо" здобуло переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Натомість у "Гента" був важкий матч проти "Левена", в якому суперник "Динамо" зазнав поразки з рахунком 3:2. Для "Гента" це вже 5 поразка у чемпіонаті Бельгії й команда посідає 15-е місце.