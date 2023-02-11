Динамо – Силекс 4:0

Голы: Караваев, 22, Караваев, 30, Караваев, 44 (пен), Царенко, 89.

Киевское Динамо продолжает тренировочные сборы в Турции в преддверии возобновления сезона УПЛ. Команда провела уже шесть спаррингов, одержав победы в последних трех, пишет 24 канал.

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Седьмым соперником команды Луческу стал Силекс из Северной Македонии. Новичок балканского чемпионата не смог составить киевлянам достойную конкуренцию, разгромно проиграв.

Судьба поединка была предрешена еще до перерыва, а героем матча стал Александр Караваев. Уроженец Херсона вышел на месте Виктора Цыганкова, недавно проданного в Жирону, и в течение 20 минут оформил хет-трик.

Сначала Караваев добил мяч после сейва кипера удара Овчаренко. Впоследствии Александр завершал контратаку "Динамо". Прекрасно убрав оппонента в чужой площадке, игрок точно пробил в ближний угол.

Первый гол Караваева:

Караваев оформил дубль:

Третий гол Караваев забил прямо перед перерывом с пенальти после игры от соперника. Второй тайм "бело-синие" провели в эконом-режиме, но все же забили под занавес игры. Царенко со второй попытки добил мяч в ворота после прострела с фланга.

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Таким образом, подопечные Луческу одерживают четвертую победу подряд на собрании. Что важно, в этих матчах Динамо пропустило всего однажды. Следующая игра "бело-синих" назначена на завтра, 12 февраля. Соперником будет румынская политехника из города Яссы.

Гол Караваева по пенальти: