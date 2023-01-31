Динамо – Аустрия Лустенау 2:2

Голы : Попов, 51, Вивчаренко, 60 – Фридрикас, 27, Фридрикас, 34.

Киевское Динамо продолжает тренировочный сбор в Турции. Команда Мирчи Луческу уже отыграла два товарищеских матча, в которых не забило ни одного гола, пишет 24 канал.

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"Бело-синие" уступили венскому Рапиду (0:4) и Марибору (0:2). Следующим спарринг-партнером Динамо стала команда Аустрия Лустенау, идущая восьмой в чемпионате Австрии.

Этот матч киевляне тоже начали неудачно, пропустив два гола еще до перерыва. Героем первого тайма стал нападающий Лукас Фридрикас, оформивший дубль за семь минут. Сначала австриец нанес яростный и точный выстрел издалека, а затем отлично воспользовался обрезкой Динамо на своей половине поля.

Подопечные Луческу взялись за дело во второй половине игры, но открыли счет с нарушением правил. Гармаш исполнил штрафной удар, парированный кипером. Первым же на добивании оказался Попов.

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Несмотря на то, что стандарт был исполнен до свистка судьи, тот же засчитал гол. Но уже через девять минут Динамо забило полностью легально, еще и красиво. Вивчаренко удался шедевральный "черпачок" после дальнего выстрела, которым он застал врасплох вратаря Аустрии.

Видео невероятного гола Вивчаренко:

Впрочем, забить победный мяч "бело-синие" не смогли. Киевляне впервые не проиграли на сборе, но их игра в нападении вызывает беспокойство. После ухода Цыганкова еще ни один игрок атаки не отличался забитым мячом.

Стоит знать. Следующий товарищеский матч Динамо сыграет в пятницу, 3 февраля. Соперником команды Мирчи Луческу станет один из лидеров Первой лиги – житомирское Полесье. Начало – в 16:00 по киевскому времени.