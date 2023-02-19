Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу проводят тренировочные сборы в Турции.
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"Бело-синие" отыграли уже 11 спаррингов, выиграв шесть из них. В последнем из них киевляне противостояли Адана Демирспор, который идет пятым в местном чемпионате.
Игра завершилась нулевой ничьей, но больше всего запомнилась скандалом в перерыве. Первый тайм поединка транслировался в прямом эфире на ютуб-канале Динамо.
Похоже, это почему-то очень не понравилось туркам. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в перерыве Адана Демирспор поставил ультиматум не выходящим на второй тайм киевлянам, если трансляция игры продолжится.
Объяснение от Динамо:
Для сохранения расписания подготовки Динамо пошло на требования турецкой стороны и выключило трансляцию. Отметим, что у киевлян осталось еще три матча на сборах в Турции против латвийских команд:
- 20 февраля, 17:00. Динамо – Рига
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Валмиера
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Ауда
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К играм чемпионата "бело-синие" вернутся 4 марта, когда примут Ингулец на своем поле. После первого круга УПЛ Динамо уходит на третье место, отставая от лидера Днепра-1 на пять очков. Правда, у команды Кучера есть еще игра в запасе.