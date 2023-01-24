Для Динамо это был первый матч, который команде приходится провести без одного из своих уже бывших лидеров Виктора Цыганкова, перешедшего в испанскую Жирону. Именно вокруг него раньше строилась атакующая игра киевской команды. И как показал матч с Рапидом, теперь у Динамо есть проблемы в атаке.

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В каждом из таймов Динамо пропустило по два гола. При этом первый гол киевляне забили в свои ворота – Забарный не слишком удачно сыграл после прострела соперника. А потом Бургшлаттер удвоил преимущество австрийской команды.

Он же во втором тайме забил и третий гол Рапида в этом матче, доведя счет до разгромного. Окончательный результат матча установил Кнасмюллер ударом со штрафного.

Динамо – Рапид (Австрия) 0:4

Голы: Забарный, 13 (авт.), Бургшталлер, 32, 47, Кнасмюллер, 80.

Динамо (первый тайм): Нещерет, Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Ванат.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75), Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак, Шепелев, Яцик, Андриевский, Диалло, Леднев, Ванат (Волошин, 60).