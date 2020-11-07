Игроки и тренерский штаб "Шахтера" прошли внеочередное тестирование на коронавирус. Сделали они это перед матчем против "Динамо", который состоится в воскресенье, 8 ноября.

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О тестировании сообщается на официальном сайте "Шахтера". Результаты тестов клуб должен получить в субботу вечером.

Причиной прохождения внеочередного тестирования в "Шахтере" назвали ухудшение эпидемиологической обстановки. А также то, что среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания. Кто именно заболел – не сообщается. Перед тем в СМИ была информация, что коронавирус обнаружили у генерального директора клуба Сергея Палкина.

"Мы приняли решение перед матчем с "Динамо" провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители "Динамо" тоже пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – заявил начальник медицинской службы "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

Коронавирус у "Динамо"

Отметим, что в свое время в "Шахтере" уже была вспышка коронавируса. Из-за этого октябрьские матчи сборной Украины пропустили ряд ключевых игроков. Они же не сыграли и в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Однако сейчас инфицированных игроков в команде нет.

У "Динамо" – противоположная ситуация. В команде сейчас девять игроков основного состава, у которых обнаружили коронавирус. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Владислав Супряга. При этом о коронавирусе у Супряги первыми сообщили СМИ. И даже в сборной Украины подтвердили коронавирус у нападающего (вместо Супряги в команду вызвали Артема Кравца). "Динамо" же пока о коронавирусе у игрока не сообщает.

Стоит внимания "Динамо" просило перенести матч с "Шахтером"

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало встречи в 17: 00. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.