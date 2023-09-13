Неожиданное возвращение: Динамо дозаявило форварда, пропустившего больше года
Источник:УПЛ
Украинский нападающий Владислав Супряга все никак не может прийти в себя после неприятной травмы. Однако в клубе продолжают рассчитывать на талантливого футболиста.
Киевское Динамо внесло в заявку нападающего Владислава Супрягу, который пропустил начало сезона. Соответствующие изменения произошли на официальном сайте УПЛ.
Читайте также "Был искренним и неравнодушным": экспозащитник Динамо трогательно простился с клубом
Еще один шанс для Супряги
За это время команда Луческу с треском вылетела из Лиги конференций и теперь сосредоточится на внутренних турнирах. Помочь в этом "бело-синем" должен Владислав Супряга.
Отметим, что больше года Владислав не играл в официальных матчах. В последний раз в официальных матчах Супряга появлялся 6 февраля 2022 года, еще когда играл в аренде за Сампдорию. Это был сезон 2021/23. С этого времени нападающий лишь провел несколько спаррингов за Динамо во время тренировочных сборов.
Безголевая серия Влада продолжается дольше. За "бело-синих" нападающий забивал свой последний мяч 19 сентября 2020 в ворота Львова.
Очень сложно прогнозировать, сколько нужно времени, чтобы вернуть форму. Ведь полуторагодовалый простой может сильно повлиять на игровые кондиции любого футболиста.
Неприятная травма Супряги
- Напомним, что после возвращения из аренды в Сампдории Супряга перенес операцию в Мюнхене на тазобедренном суставе. Восстановление длилось более 4 месяцев. Зимой 2023 года Владислав провел тренировочные сборы с Динамо, но получил повторное повреждение и выбыл на полгода.
- Была информация о том, что Владиславу понадобится повторная операция, но после тщательного обследования выяснилось, что форвард обойдется без хирургического вмешательства.
- Сейчас у Динамо осталось всего два центрфорварда: это 21-летний Владислав Ванат и 23-летний Владислав Супряга.
- После международной паузы чемпионат Украины возобновится 15 сентября. Команда Луческу свой поединок 7 тура сыграет в понедельник, 18 сентября.