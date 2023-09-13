Київське Динамо внесло в заявку нападника Владислава Супрягу, який пропустив початок сезону. Відповідні зміни відбулися на офіційному сайті УПЛ.
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Ще один шанс для Супряги
За цей час команда Луческу с тріском вилетіла з Ліги конференцій і тепер зосередиться на внутрішніх турнірах. Допомогти в цьому "біло-синім" повинен Владислав Супряга.
Зазначимо, що понад рік Владислав не грав в офіційних матчах. Востаннє в офіційних матчах Супряга з'являвся 6 лютого 2022 року, ще коли грав в оренді за Сампдорію. Це був сезон 2021/23. З того часу нападник лише провів кілька спарингів за Динамо під час тренувальних зборів.
Безгольова серія Влада триває ще довше. За "біло-синіх" нападник забивав свій останній м'яч 19 вересня 2020 року у ворота Львова.
Дуже складно прогнозувати, скільки знадобиться часу, щоб повернути форму. Адже півторарічний простій може сильно вплинути на ігрові кондиції будь-якого футболіста.
Неприємна травма Супряги
- Нагадаємо, що після поверненні з оренди в Сампдорії Супряга переніс операцію в Мюнхені на тазостегновому суглобі. Відновлення тривало понад 4 місяці. Взимку 2023 року Владислав провів тренувальні збори з Динамо, але зазнав повторного пошкодження та вибув на пів року.
- Була інформація, що Владиславу знадобиться повторна операція, але після ретельного обстеження з'ясувалося, що форвард обійдеться без хірургічного втручання.
- Наразі в Динамо залишилося лише два центрфорварди: це 21-річний Владислав Ванат та 23-річний Владислав Супряга.
- Після міжнародної паузи чемпіонат України поновиться 15 вересня. Команда Луческу свій поєдинок 7-го туру зіграє у понеділок, 18 вересня.