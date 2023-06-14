Киевские боссы покупая Владислава Супрягу в 2018 году надеялись, что форвард станет лучшей инвестицией в будущее. Однако последние два сезона Владислав откровенно разочаровывает.

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Затяжной больничный Супряги

По возвращении из неудачной аренды в Сампдории Владислав еще ни минуты не сыграл за "бело-синих". Форвард из-за травмы пропустил первую половину сезона. Зимой во время сборов Супряга восстановился и даже забивал голы, но затем травма снова напомнила о себе.

По сообщению футбольного комментатора Виктора Вацка, Супряга пропустит начало следующего сезона. Сначала медики считали, что понадобится повторная операция. Однако после обследования выяснилось, что нападающий обойдется без хирургического вмешательства.

В ближайшие два месяца Супряга будет находиться вне игры и залечивать травму.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 29 июля. Еврокубковую компанию киевское Динамо начнет с третьего раунда квалификации Лиги конференций (10-го и 17 августа).

К слову. Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Владислава Супряги 6,5 миллиона евро. Осенью 2020 года итальянская Болонья предлагала киевлянам 10 миллионов. Однако столичные боссы отказались продавать форварда.