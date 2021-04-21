На 87-й минуте минуте при счете 0:3 в пользу Динамо Мистер отреагировал на выкрики ультрас. Румын иронически похлопал в адрес недоброжелателей, однако через мгновение Мирча уже что-то яростно выкрикивал фанатам в ответ.

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"Меня не интересуют такие болельщики"

После матча коуч Динамо "прошелся" по агрессивно настроенным против него фанатам.

"Меня не интересуют такие болельщики, меня интересует результат. Надо вывести Динамо в Лигу чемпионов. Если фанаты хотят протестов – пусть снимают свои маски, чтобы их видели. Те, кто меня поддерживал – настоящие фанаты Динамо, а эта группа – их назвать фанатами не могу", – сказал он.

Вмешательство Бущана

Также в скандал вмешался Георгий Бущан, который обратился к ультрас киевского клуба.

"Говорят, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете. В первую очередь. Причем здесь то, что раньше было? Мы сегодня живем", – сказал Бущан ультрас.

Видео перепалки Мирчи Луческу с ультрас Динамо