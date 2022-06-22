Пока без лидеров команды
Динамо без сборников отправилось в Бухарест, где проведет два ближайших дня. А уже 26 июня возьмет курс в Швейцарию, где киевляне начнут полноценную подготовку к новому сезону.
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Сейчас в расположении Мирчи Луческу есть 25 игроков, которые уехали в Румынию. Футболисты, отыгравшие за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и Лиге наций, получили 10 дней отпуска. Поэтому присоединятся к команде уже в Швейцарии. Ориентировочный срок прибытия 25 – 28 июня.
Список игроков Динамо на сборах
- Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
- Защитники: Бурда, Тимчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Беловар, Овчаренко, Дячук, Малыш.
- Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцик
- Нападающие: Беседин, Ванат, Супряга
Подготовка Динамо к новому сезону
- В Швейцарии Динамо проведет контрольные спарринги, которые будут иметь благотворительную цель. Киевляне 26 июня сыграют против Ивердон Спорт, а через три дня 29 июня встретится с Лозанной Спорт.
- По информации СМИ, украинский гранд запланировал благотворительный поединок против французского Лиона.
- Напомним, что 16 июня Динамо вернулось в Киев, где прошло медицинское обследование и провело ряд тренировок. Сообщалось, что вроде бы с командой не приехал Мирча Луческу, но впоследствии эту информацию опровергли.
- Уже 20 июля Динамо в польском Лодзи примет Фенербахче в первом матче квалификации Лиги чемпионов.