Пока без лидеров команды

Динамо без сборников отправилось в Бухарест, где проведет два ближайших дня. А уже 26 июня возьмет курс в Швейцарию, где киевляне начнут полноценную подготовку к новому сезону.

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Сейчас в расположении Мирчи Луческу есть 25 игроков, которые уехали в Румынию. Футболисты, отыгравшие за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и Лиге наций, получили 10 дней отпуска. Поэтому присоединятся к команде уже в Швейцарии. Ориентировочный срок прибытия 25 – 28 июня.

Список игроков Динамо на сборах

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.

Бущан, Бойко, Нещерет. Защитники: Бурда, Тимчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Беловар, Овчаренко, Дячук, Малыш.

Бурда, Тимчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Беловар, Овчаренко, Дячук, Малыш. Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцик

Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцик Нападающие: Беседин, Ванат, Супряга

Подготовка Динамо к новому сезону

В Швейцарии Динамо проведет контрольные спарринги, которые будут иметь благотворительную цель. Киевляне 26 июня сыграют против Ивердон Спорт, а через три дня 29 июня встретится с Лозанной Спорт.

По информации СМИ, украинский гранд запланировал благотворительный поединок против французского Лиона.

Напомним, что 16 июня Динамо вернулось в Киев, где прошло медицинское обследование и провело ряд тренировок. Сообщалось, что вроде бы с командой не приехал Мирча Луческу, но впоследствии эту информацию опровергли.

Уже 20 июля Динамо в польском Лодзи примет Фенербахче в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Любопытно. У Динамо еще есть меньше месяца, чтобы подготовиться к матчу против Фенербахче. Букмекеры Favbet уже дали прогноз на встречу киевлян. Победа команды Луческу оценена в 2,92. На победу турецкого клуба стоит несколько лучший коэффициент 2,17. Мировая в первом поединке – 3,70.