Наразі без лідерів команди

Динамо без збірників вирушило у Бухарест, де проведе два найближчі дні. А вже 26-го червня візьме курс у Швейцарію, де кияни розпочнуть повноцінну підготовку до нового сезону.

Читайте також Домашня гра теж у гостях: Ворскла проведе матчі Ліги конференцій на виїзді

Наразі у розташуванні Мірчі Луческу є 25 гравців, які поїхали у Румунію. Футболісти, які відіграли за збірну України у відборі на ЧС-2022 та Лізі націй, отримали 10 днів відпустки. Тому приєднаються до команди безпосередньо вже у Швейцарії. Орієнтовний термін прибуття 25 – 28 червня.

Список гравців Динамо на зборах

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.

Бущан, Бойко, Нещерет. Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш.

Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш. Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик

Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик Нападники: Бєсєдін, Ванат, Супряга

Підготовка Динамо до нового сезону

У Швейцарії Динамо проведе контрольні спаринги, які будуть мати благодійну мету. Кияни 26-го червня зіграють проти Івердон Спорт, а через три дні 29 червня зустрінеться з Лозанною Спорт.

За інформацією ЗМІ, український гранд запланував благодійний поєдинок проти французького Ліона.

Нагадаємо, що 16-го червня Динамо повернулось у Київ, де пройшло медичне обстеження та провело ряд тренувань. Повідомлялось, що начебто із командою не приїхав Мірча Луческу, але згодом цю інформацію спростували.

Вже 20 липня Динамо у польському Лодзі прийме Фенербахче у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цікаво. У Динамо ще є менше як місяць, щоб підготуватись до матчу проти Фенербахче. Букмекери Favbet вже дали свій прогноз на зустріч киян. Перемога команди Луческу оцінена у 2,92. На звитягу турецького клубу стоїть дещо кращий коефіцієнт 2,17. Мирова у першому поєдинку – 3,70.