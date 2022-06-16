Восстанавливают благотворительное турне

Один из лидеров УПЛ будет дальше собирать средства на нужды украинцев из-за футбольных поединков. Динамо удалось договориться о двух благотворительных матчах. Первым соперником "бело-синие" станет швейцарский Ивердон Спорт.

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Поединок под эгидой "Play for Peace. Stop the War" состоится 26 июня. Стартовый свисток на городском стадионе в Ивердон-ле-Бене раздастся в 17:00 по Киеву.

Через три дня Динамо проведет свой второй матч против футбольного клуба Лозанна Спорт. 29 июня футболисты выйдут на футбольное поле арены "Стад де ля Тюильер" в 21:00 по киевскому времени.

Что известно о будущих соперниках Динамо

Ивердон Спорт выступает второй по силе лиге Швейцарии. В Challenge Лиге за 36 туров заработал 44 пункта и стал восьмым среди 10 клубов чемпионата.

Лозанна Спорт выступает в швейцарской Суперлиге. По итогам сезона-2021/2022 занял последнее 10 место. За 36 туров команда получила всего 22 очка. Сам клуб основан в 1896 году.

Напомним, что до матчей сборной Украины, Динамо провело благотворительное турне, состоявшее из семи поединков. Подопечные Мирчи Луческу не знали вкуса поражений, одержав пять побед, а в двух матчах расписали миру. В последней встрече, состоявшейся 13 мая, динамовцы разгромили в Эстонии местную Флору (0:3).