Київське "Динамо" 15-го вересня стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського "АЗ Алкмаара". УЄФА офіційно призначив арбітрів на гру 3-го кваліфікаційного раунду.

Як повідомляє сайт УЄФА, "Динамо" та "АЗ Алкмаар" обслужить ізраїльська бригада арбітрів. Головний суддя матчу – Орель Грінфельд.

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Асистенти головного арбітра: Рой Хассан й Ідан Яркон. Четвертий рефері: Гал Лейбовіц (Ізраїль).

Грінфельд та українські команди

Раніше Грінфельд обслуговував тільки два поєдинки за участю українських команд. В обидвох матчах українці зазнавали поразок.

Зокрема, ізраїльтянин працював у кваліфікації Ліги Європи 2016/17 "Ворскла" – "Локомотива" (2:3) та на поєдинку групового етапу Ліги Європи 2016/17 "Манчестер Юнайтед" – "Зоря" (1:0).

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"Динамо" – АЗ: головне про матч

Матч "Динамо" проти АЗ пройде у вівторок, 15 вересня. Гра пройде на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20:00 за київським часом.

На трибуни стадіону глядачі допущені не будуть.

"Динамо" і АЗ зустрінуться втретє у своїй історії. Попередня зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи сезону 2010/2011.

Тоді матч у Нідерландах завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Гра у Києві також була на користь "Динамо" – 2:0.