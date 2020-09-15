Киевское "Динамо" и голландский "АЗ Алкмаар" 15-го сентября определят, кто пройдет в плей-офф раунд Лиги чемпионов, чтобы завоевать право сыграть в групповом этапе. Онлайн-трансляцию матча 3-го раунда квалификации смотрите на Спорт 24.

Поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ покажет телеканал "2+2". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало матча между "Динамо" и АЗ в 20:00. Трансляция со стадиона начнется в 19:55.

Также трансляция поединка будет доступна на ютуб-канале FootballHub. Трансляция с НСК "Олимпийский" начнется в 19:20.

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Динамо-АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция

Победитель матча "Динамо" – АЗ выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и сыграет за право выхода в групповой этап против победителя пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).



"Динамо" – АЗ сравнительная инфографика / 24 канал