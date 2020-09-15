Київське "Динамо" та нідерландський "АЗ Алкмаар" 15-го вересня визначать, хто пройде у плей-офф раунд Ліги чемпіонів, щоб вибороти право зіграти у груповому етапі. Онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду кваліфікації дивіться на Спорт 24.