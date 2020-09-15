Динамо – АЗ Алкмаар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" та нідерландський "АЗ Алкмаар" 15-го вересня визначать, хто пройде у плей-офф раунд Ліги чемпіонів, щоб вибороти право зіграти у груповому етапі. Онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду кваліфікації дивіться на Спорт 24.
Поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ покаже телеканал "2+2". Про це повідомляє 24 канал.
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Початок матчу між "Динамо" та АЗ о 20:00. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:55.
Також трансляція поєдинку буде доступна на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:20.
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Динамо – АЗ Алкмаар: онлайн-трансляція
Переможець матчу "Динамо" – АЗ вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і зіграє за право виходу в груповий етап проти переможця пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).