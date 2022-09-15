Динамо проведет свой второй поединок в Лиге Европы 2022-2023. Киевляне в номинально домашнем матче в Кракове сыграют против АЕКа из Ларнаки, пишет 24 канал.

Следите с нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В преддверии игры наставник "бело-синих" Мирча Луческу определился со стартовым составом. Из-за травм румын не может рассчитывать на Бущана, Шапаренко и Шепелева.

ДИНАМО: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский, Буяльский – Цыганков, Гармаш, Кабаев.

Напомним, что киевляне начали сезон в Лиге чемпионов, однако из-за поражения от Бенфики покинули турнир уже в квалификации. АЕК же удачно прошел отбор в Лиге Европы, преодолев сербский Партизан и украинский Днепр-1.

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В первом туре группы обоих соперников ожидали досадные и почти идентичные поражения. Киприоты удерживали ничью с Ренном на выезде, однако пропустили в компенсированное время решающий гол (1:2).

Важная информация. Матч Динамо – АЕК будет показан в прямом эфире на онлайн-платформе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Динамо же тоже потеряло баллы в игре с Фенербахче, пропустив за две минуты до финального свистка. К тому же в УПЛ киевляне идут на 10 месте. "Бело-синие" взяли всего 3 балла в первых трех турах.