Динамо проведе свій другий поєдинок в Лізі Європи 2022-2023. Кияни у номінально домашньому матчі в Кракові зіграють проти АЕКа з Ларнаки, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Напередодні гри наставник "біло-синіх" Мірча Луческу визначився зі стартовим складом. Через травми румун не може розраховувати на Бущана, Шапаренка та Шепелєва.

ДИНАМО: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський, Буяльський – Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Нагадаємо, що кияни почали сезон в Лізі чемпіонів, однак через поразку від Бенфіки залишили турнір вже у кваліфікації. АЕК же вдало пройшов відбір у Лізі Європи, подолавши сербський Партизан та український Дніпро-1.

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У першому турі групи на обидвох суперників чекали прикрі і майже ідентичні поразки. Кіпріоти утримували нічию з Ренном на виїзді, однак пропустили у компенсований час вирішальний гол (1:2).

Важлива інформація. Матч Динамо – АЕК буде показаний у прямому ефірі на онлайн-платформі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

Динамо ж теж втратило бали у грі з Фенербахче, пропустивши за дві хвилини до фінального свистка. До того ж в УПЛ кияни йдуть аж на 10 місці. "Біло-сині" взяли всього 3 бали у перших трьох турах.