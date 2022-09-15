Символическая форма от киевлян

Все комплекты форм символизируют определенную историю и единение с фанатами и всей страной. Домашняя форма выполнена в традиционных бело-голубых цветах. На форме набит флаг Украины, лого спортивного спонсора и лого Динамо.

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На обороте есть надпись инициалы киевского клуба – FCDK. Также форму украшает диагональная полоса, расположенная вдоль всей футболки. Она символизирует момент истории Динамо. Именно в форме с синей полосой игроки киевского клуба завоевали свой первый чемпионский трофей СССР в 1961 году.

На выездных матчах футболисты Динамо сыграют в синей форме, а вдохновили дизайнеров на такую ​​форму уличные граффити фанатов киевского клуба.



Выездная форма Динамо / Фото с сайта киевского клуба

Третий резервный комплект игровой формы выполнен в национальных сине-желтых цветах. Главный цвет – желтый. Вставки на рукавах, а горловина дополнена синей полоской. Эта форма показывает единение Динамо с украинским народом.



Третий комплект формы Динамо / Фото с сайта киевского клуба

Новый волнистый дизайн сделан в комплектах формы для голкиперов Динамо, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.

Как Динамо начало новый сезон-2022/2023

Новый сезон в УПЛ Динамо начало ужасно. За три тура киевляне одержали всего одну победу. Произошло это в матче против Львова, когда подопечные Мирчи Луческу выстрадали минимальную победу и три очка.

Из квалификации Лиги чемпионов киевляне вылетели и снизились в Лигу Европы. Групповой раунд Динамо начало с поражения от Фенербахче (2:1).

К слову. Уже 15 сентября Динамо будет принимать во втором туре группы Лиги Европы АЭК Ларнаку. Начало матча в 22:00 по Киеву.