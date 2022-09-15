Для Динамо это будет первый матч против клубов по Кипру. Хотя этот матч состоится не в Украине и ни на Кипре. Из-за войны, игру придется сыграть в Польше. Городом для базирования Динамо выбрало Краков, и игра состоится на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.

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В Динамо решили не указывать, кто из игроков отправился в Польшу на этот матч. Доподлинно известно, что не сыграют травмированные Георгий Бущан, Денис Попов и Николай Шапаренко. Хотя главный тренер Динамо Мирча Лучску заявил, что травму в матче против Фенербахче получил и Владимир Шепелев. Хотя после этого и вышел на следующий матч против Львова.

Матч Динамо – АЭК начнется в 22:00. В этой новости будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Аудиотрансляция матча Динамо – АЭК