Украинец Александр Гвоздик в октябре 2019 года проиграл Артуру Бетербиеву. Меньше, чем через год Гвоздик объявил о завершении карьеры. Бывший диетолог Александра Усика рассказал о причине поражения Гвоздика.

Александр Фока, который был диетологом Усика, считает, что Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву из-за плохой подготовки к бою. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу "Боксерская Правда".

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Ошибки в подготовке Гвоздика

По мнению Фоки, Гвоздик неправильно "спускал" вес и, вероятно, ошибся с питанием.

Они неправильно спустили вес. Скорее всего, Александр питался совсем по-другому, не было никакой поддержки витаминами. Думаю, неправильно был составлен тренировочный процесс, потому что Александр закончился после первого раунда. Там не психология, просто неправильно подошли,

- сказал Фока.

Диетолог предполагает, что при других обстоятельствах Гвоздик победил бы Бетербиева.

"Я думаю, что если бы все было нормально, то после шестого раунда он бы начал перебивать Бетербиева. Скорее всего, Гвоздик закончил бы бой досрочно. А так баки были пустыми. Хотя я спрашивал Гвоздика,и он говорил, что Стивенсон гораздо жестче бьет. Ждем, когда Гвоздик обратно вернется", – отметил Фока,

Гвоздик вернется?

В бою с Бетербиевым украинский боксер потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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Украинец долго не мог найти соперника из-за пандемии и летом 2020 года объявил о завершении карьеры. Харьковчанин заявил, что хочет сосредоточиться на бизнесе.

Однако в конце года Гвоздик намекнул, что может вернуться. Чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол сказал, что готов встретиться с украинцем.