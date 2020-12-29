Українець Олександр Гвоздик у жовтні 2019 року програв Артуру Бетербієву. Менше, аніж через рік Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Колишній дієтолог Олександра Усика розповів про причину поразки Гвоздика.

Олександр Фока, який був дієтологом Усика, вважає, що Гвоздик програв Артуру Бетербієву через погану підготовку до бою. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Боксерська Правда".

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Помилки у підготовці Гвоздика

На думку Фоки, Гвоздик неправильно "спускав" вагу та, ймовірно, помилився з харчуванням.

Вони неправильно спустили вагу. Швидше за все, Олександр харчувався зовсім по-іншому, не було ніякої підтримки вітамінами. Думаю, неправильно був складений тренувальний процес, тому що Олександр закінчився після першого раунду. Там не психологія, просто неправильно підійшли,

– сказав Фока.

Дієтолог припускає, що за інших обставин Гвоздик переміг би Бетербієва.

"Я думаю, що якби все було нормально, то після шостого раунду він би почав перебивати Бетербієва. Швидше за все, Гвоздик закінчив би бій достроково. А так баки були порожніми. Хоча я запитував Гвоздика, і він говорив, що Стівенсон набагато жорсткіше б'є. Цей просто фізично сильний, а той – чистий нокаутер. Чекаємо, коли Гвоздик назад повернеться", – зазначив Фока,

Гвоздик повернеться?

У бою з Бетербієвим український боксер втратив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

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Українець довго не міг знайти суперника через пандемію і влітку 2020 року оголосив про завершення кар'єри. Харків'янин заявив, що хоче зосередитися на бізнесі.

Однак наприкінці року Гвоздик натякнув, що може повернутися. Чемпіон світу за версією WBA росіянин Дмитро Бівол сказав, що готовий зустрітися з українцем.