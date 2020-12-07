Не встиг колишній український боксер Олександр Гвоздик натякнути про своє повернення, як у нього з'явився суперник. Чемпіон світу за версією WBA Дмитро Бівол готовий зустрітися з українцем.

29-річний росіянин Бівол відреагував на чутки про повернення Гвоздика, повідомляє Спорт РІА. Як відомо, нещодавно Гвоздик натякнув про повернення у бокс.

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Мій з Гвоздик бій був би класним

Росіянин зізнався, що не чув про повернення Гвоздика. Водночас він вважає, що їх з Гвоздиком бій має право на існування.

"Чесно, не знаю про цю новину. Але якщо він захоче повернутися, то, на мій погляд, це буде абсолютно здоровою ідеєю. Це ж не віковій боксер, у нього хороший досвід", – сказав Бівол.

За словами Бівола, він хоче провести бій з чемпіоном світу та боксером з іменем, яке у світі боксу має 33-річний Гвоздик.

Мій з Гвоздик бій був би класним, я б з радістю провів такий поєдинок. Гвоздик – боксер з ім'ям, зовсім недавно володів поясом. Це один з тих боїв, який мені хотілося б провести. В першу чергу я хочу поєдинки з чемпіонами, а в другу – зі спортсменами з ім'ям,

– резюмував Бівол.

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Український боксер був чемпіоном світу за версією WBC з грудня 2018 до жовтня 2019-го.

Гвоздик втратив титул у поєдинку проти Артура Бетербієва. Влітку 2020 року Гвоздик несподівано оголосив про завершення кар'єри.