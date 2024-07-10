"Достиг поставленной цели": во Франции определились с судьбой Дешама в сборной

Легендарный Дидье Дешам находится во главе сборной Франции уже двенадцать лет. Впрочем, кредит доверия к специалисту неисчерпаем.

Сборная Франции на стадии полуфинала вылетела с чемпионата Европы-2024. Подопечные Дидье Дешама уступили Испании со счетом 1:2.

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Дешаму продолжают доверять

Таким образом, "Ле Бле" стали бронзовым призером Евро-2024. Во Франции решили не посыпать голову пеплом и придумывать велосипед. Дидье Дешам останется главным тренером сборной. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Дешам имеет контракт. Он достиг поставленной перед ним спортивной цели. Дидье продолжит свою миссию,

– сказал Диалло.

Отметим, что контракт 55-летнего специалиста действует до чемпионата мира-2026. Поэтому отставка Дешама откладывается.

Невыразительное выступление Франции на Евро-2024

Напомним, что сборная Франция традиционно была среди фаворитов чемпионата Европы. Однако по ходу турнира игра команды вызвала немало вопросов.

С большим трудом подопечные Дешама забивали голы. Невыразительная игра в атаке стала объектом критики болельщиков и экспертов.

Во время группового этапа "Ле Бле" минимально обыграли Австрию благодаря автоголу (1:0). В двух следующих матчах французы сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). К тому же "Кадри" Мбаппе забил с пенальти.

В 1/8 финала снова автогол помог Франции победить Бельгию (1:0). А в четвертьфинале только в серии пенальти подопечные Дешама одолели Португалию.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством "Ле Бле" выигрывали чемпионат мира-2018. Дважды французы завоевали "серебро" на Евро-2016 и ЧМ-2022.