Збірна Франції на стадії півфіналу вилетіла з чемпіонату Європи-2024. Підопічні Дідьє Дешама поступилися Іспанії з рахунком 1:2.

Читайте також Турнір провалено, – Мбаппе критично оцінив свій виступ на Євро-2024

Дешаму продовжують довіряти

Таким чином, "Ле Бльо" стали бронзовим призером Євро-2024. У Франції вирішили не посипати голову попелом та вигадувати велосипед. Дідьє Дешам залишиться головним тренером збірної. Про це повідомив президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло.

Дешам має контракт. Він досяг поставленої перед ним спортивної мети. Дідьє продовжить свою місію,

– сказав Діалло.

Зазначимо, що контракт 55-річного фахівця чинний до чемпіонату світу-2026. Тому відставка Дешама відкладається.

Довідка. Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом "Ле Бльо" вигравали чемпіонат світу-2018. Двічі французи здобували "срібло" на Євро-2016 та ЧС-2022.

Невиразний виступ Франції на Євро-2024