Сборная Франции на стадии полуфинала вылетела с чемпионата Европы-2024. Подопечные Дидье Дешама уступили Испании со счетом 1:2.

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Дешаму продолжают доверять

Таким образом, "Ле Бле" стали бронзовым призером Евро-2024. Во Франции решили не посыпать голову пеплом и придумывать велосипед. Дидье Дешам останется главным тренером сборной. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Дешам имеет контракт. Он достиг поставленной перед ним спортивной цели. Дидье продолжит свою миссию,

– сказал Диалло.

Отметим, что контракт 55-летнего специалиста действует до чемпионата мира-2026. Поэтому отставка Дешама откладывается.

Справка. Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством "Ле Бле" выигрывали чемпионат мира-2018. Дважды французы завоевали "серебро" на Евро-2016 и ЧМ-2022.

Невыразительное выступление Франции на Евро-2024