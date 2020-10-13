Девушка Роналду поддержала футболиста после его заражения коронавирусом
У Криштиану Роналду обнаружили коронавирус. Одной из первых, кто поддержала футболиста, оказалась его девушка Джорджина Родригес.
Она опубликовала сторис в Instagram с фотографией Криштиану Роналду и подписью "Ты мое вдохновение".
Напомним: У Криштиану Роналду – коронавирус
Джорджина Родригес поддержала Роналду после заражения коронавирусом / Скриншот
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Коронавирус у Криштиану Роналду: главное
- Во вторник, 13 октября, стало известно, что у Криштиану Роналду положительный тест на коронавирус.
- У футболиста нет никаких симптомов. Однако его сразу изолировали.
- Положительный тест на коронавирус обнаружили в расположении сборной Португалии. Из-за этого игроки команды были вынуждены пройти дополнительное тестирование.
- Роналду после этого покинул расположение сборной Португалии. Он не сыграет матч Лиги наций против Швеции, который запланирован на 14 октября.
- Под вопросом участие Роналду и в матчах за "Ювентус". Футболист пока будет находиться в самоизоляции. И может пропустить матч против "Динамо" 20 октября в Киеве.
- Перед тем, как отправиться в сборную Португалии, Роналду устроил скандал с руководством "Ювентуса". В итальянском клубе планировали отправить на изоляцию игроков после того, как коронавирус обнаружили у двух работников. Однако Роналду не согласился на такое, ведь хотел поехать в расположение сборной.
- Сам Роналду пока никак не отреагировал на то, что у него коронавирус.
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