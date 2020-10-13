У Криштиану Роналду обнаружили коронавирус. Одной из первых, кто поддержала футболиста, оказалась его девушка Джорджина Родригес.

Она опубликовала сторис в Instagram с фотографией Криштиану Роналду и подписью "Ты мое вдохновение". Напомним: У Криштиану Роналду – коронавирус

Джорджина Родригес поддержала Роналду после заражения коронавирусом / Скриншот К теме: Роналду подарил Джорджине обручальное кольцо стоимостью 615 тысяч фунтов Коронавирус у Криштиану Роналду: главное Во вторник, 13 октября, стало известно, что у Криштиану Роналду положительный тест на коронавирус.

У футболиста нет никаких симптомов. Однако его сразу изолировали.

Положительный тест на коронавирус обнаружили в расположении сборной Португалии. Из-за этого игроки команды были вынуждены пройти дополнительное тестирование.

Роналду после этого покинул расположение сборной Португалии. Он не сыграет матч Лиги наций против Швеции, который запланирован на 14 октября.

Под вопросом участие Роналду и в матчах за "Ювентус". Футболист пока будет находиться в самоизоляции. И может пропустить матч против "Динамо" 20 октября в Киеве.

Перед тем, как отправиться в сборную Португалии, Роналду устроил скандал с руководством "Ювентуса". В итальянском клубе планировали отправить на изоляцию игроков после того, как коронавирус обнаружили у двух работников. Однако Роналду не согласился на такое, ведь хотел поехать в расположение сборной.

Сам Роналду пока никак не отреагировал на то, что у него коронавирус.