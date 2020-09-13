Звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Британские СМИ узнали, что игрок сборной Португалии заплатил за обручальное кольцо более 600 тысяч фунтов стерлингов.

По информации The Sun, португалец подарил девушке кольцо от Cartier. Его стоимость оценивается в 615 тысяч фунтов. Это около 700 тысяч евро.

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Британское издание пишет, что это самое дорогое кольцо из тех, что футболисты когда-либо дарили своим девушкам.



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Что известно о предложении Роналду

Несколько дней назад появилась информация о том, что Роналду сделал Джорджине предложение, она дала согласие.

Тогда же стало известно, что пара пока не планирует свадьбу, дата мероприятия также не назначена.

У португальца четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери. В 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.

Джорджине Родригес, напомним, 26 лет, а Криштиану Роналду – 35.

Роналду и Родригес вместе примерно с середины 2016 года, публично же они впервые совместно вышли в свет 9 января 2017 года на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе, где Роналду вручали его четвертый "Золотой мяч".